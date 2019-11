Caminhoneiro é multado em mais de R$ 138 mil por transportar eletrônicos de forma irregular no Pará

Objetos estavam escondidos no meio de sucatas, dentro de caminhão.

A Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) multou em R$ 138,9 mil um caminhoneiro que transportava irregularmente ele eletrônicos escondidos em sucata no Pará. O caso aconteceu na unidade do Itinga, na rodovia BR-010, em Don Eliseu, sudeste do estado.

De acordo com a Sefa, o caminhão, que saiu de Manaus (AM) e tinha São Paulo (SP) como destino, foi parado para fiscalização e o condutor apresentou nota fiscal para transporte de sucata, mas após fiscalização foi constatado que em meio a sucata estavam sendo transportados 348 televisores ( 239 televisores de 40 polegadas; 63 de 42 polegadas e 46 TVs de 46 polegadas) e 200 compressores de ar-condicionado. A mercadoria, que estava sem nota fiscal, foi avaliada em R$ 934 mil.

Segundo a Sefa, o proprietário dos produtos excedente pagou R$ 138,9 mil em impostos relativos a ICMS e multa para liberar a carga.

Por G1 PA — Belém

14/11/2019 17h40

