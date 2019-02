Caminhoneiro é multado em R$ 11 mil por transportar excesso de carga nas rodovias federais do Pará

Por G1 PA — Belém Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quarta-feira (20) o balanço de uma operação de combate à circulação de caminhões com excesso de peso pelas rodovias federais no Pará. Na última segunda-feira (18) foram feitos 24 autos de infração, o recolhimento de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cinco CRLV, além de sete autos de infração para excesso de peso.

