Caminhoneiro é preso com anfetamina em Ipixuna do Pará

Motorista vinha de Goiás e conduzia veículo com 15 toneladas de repolho.

Durante um fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 229 da BR-010, um caminhoneiro foi preso em flagrante por porte de anfetamina. A prisão ocorreu por volta das 17H de domingo (15), no município de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. O caminhão com 15 toneladas de repolho viajava de Goiânia, do estado Goiás, e tinha como destino a capital paraense. As informações foram divulgadas hoje (16).

Ao perceber sinais de alteração psicomotora, os agentes da PRF questionaram o condutor sobre o uso de algum remédio. O motorista confessou ter usado comprimidos de Nobésio, conhecido como Rebite, durante a noite do dia 14. O condutor levava ainda mais seis comprimidos da substância ilegal dentro de uma carteira de cigarro. O motorista chegou a relatar que faz uso da anfetamina há pelo menos um mês.

O acusado foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará pelo crime de de porte ilegal de droga.

