Caminhoneiro é preso com cocaína em estrada do Pará

(Foto: Divulgação/Agência PRF) – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (22), um caminhoneiro que conduzia cocaína dentro do veículo que conduzia. A ocorrência foi no quilômetro 19 da rodovia BR-010, município de Dom Eliseu.

Segundo a PRF, os políciais revistaram o veículo, que vinha do município Bastos, interior de São Paulo, com destino à capital paraense, e encontraram três trouxinhas de cocaína – aproximadamente 3g – na carteira portas cédulas do condutor. O motorista afirmou que comprou a droga de um desconhecido para consumo pessoal, e que havia utilizado a droga fazia 2 horas.

Com base no artigo 165 do código de trânsito brasileiro (CTB), o condutor do veículo foi multado em R$ 2.934,70 por estar dirigindo sob efeito de substância psicoativa, se comprometeu em comparecer no Juizado Especial Criminal da Comarca de Dom Eliseu, onde ocorreu o flagrante, para responder pelas condutas criminais. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e em seguida foi posto em liberdade.

