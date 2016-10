Caminhoneiro é preso com comprimidos de Anfetamina

Na madrugada de hoje (21), agentes Polícia Rodoviária Federal (PRF), prenderam durante fiscalização na rodovia BR-010, no município de Dom Eliseu, região nordeste do Pará, o caminhoneiro Ricardo Oliveira da Silva, que foi flagrado com mais de 1.000 comprimidos de Anfetaminas.

O caminhão volkswagen 25370 de placa ATC-3016 que era conduzido por Ricardo da Silva, foi abordado no quilometro 19 da BR-010 e durante consulta feita nos sistemas de informação verificou-se que o mesmo já havia se envolvido em ocorrência criminal pelo uso de anfetaminas no estado de Tocantins.

Os agentes da PRF solicitaram que o condutor saísse do veículo e acompanhasse a vistoria que fariam na cabine do caminhão, o condutor antes de descer do veículo afirmou que era dono do caminhão e não precisava fazer uso de anfetaminas, se era isso que os policiais estavam procurando Ao ser realizada busca no interior da cabine, foram encontrados 1.005 (mil e cinco unidades de comprimidos de anfetaminas da marca “Nobésio Forte”, distribuídas em 66 (sessenta e seis) cartelas com 15 (quinze) comprimidos cada.

O caminhoneiro afirmou que recebeu os comprimidos em Belém em troca de um frete , e afirmou que venderia no varejo de forma para caminhoneiros ao longo das estradas pelo valor de R$ 20,00 reais cada cartela.

O Condutor vinha de Belém, tendo como destino a cidade de Cascavel no estado do Paraná e afirma que não consume as anfetaminas, somente iria comercializas, desta vez, para tirar o prejuízo do frete.O caminhoneiro foi preso, enquadrado no crime de tráfico de drogas segundo a Lei 11.343/06 – Art. 33

(DOL, com informações da PRF)

