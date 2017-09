Caminhoneiro é preso transportando 6,5 toneladas de maconha na BR-163; destino da droga seria MT

Um caminhoneiro, de 54 anos, foi preso transportando 6,5 toneladas de maconha, no km 454 da BR-163, em Campo Grande (MS), ontem. De acordo com o boletim de ocorrência, um bitrem Scania foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor demonstrou nervosismo e contradições em algumas respostas, o que levantou suspeitas. Os policiais revistaram a carreta, encontraram nos tanques de transporte de óleo vegetal, 306 fardos com maconha, totalizando 6.540 quilos. Questionado sobre a origem do entorpecente, o motorista contou que pegou o carregamento de uma pessoa desconhecida no município de Caarapó (MS) e a droga seria levaria para Rondonópolis.

O condutor foi preso em flagrante por tráfico. A carreta e a maconha foram levados à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico. De acordo com o Campo Grande News, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a retirar a droga.

Fonte: Só Notícias.

