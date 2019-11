Caminhoneiro é resgatado pelos bombeiros após ficar preso nas ferragens em Santa Izabel

(Foto:Reprodução) – Um caminhão colidiu com outro na rodovia BR-316, centro urbano do município

Um caminhoneiro ficou preso nas ferragens após colidir com um outro caminhão no final da manhã desta segunda-feira (18), em Santa Izabel do Pará, Região Metropolitana de Belém. O homem precisou ser resgatado pelos bombeiros, que trabalharam para libertar o trabalhador das estrutura retorcida.

Segundo o 12º Grupamento Bombeiro Militar, o acidente foi por volta de 11h20, no trecho da rodovia BR-316 que corta o centro do município. O caminhão colidiu com a traseira do outro embaixo da passarela, bairro Jardim das Acácias. O motorista do caminhão que vinha atrás ficou preso na cabine, que foi destorcida pelo impacto, enquanto o condutor do outro veículo não se feriu.

Pessoas tentaram fazer o resgate, mas somente os bombeiros conseguiram fazer o desencarceramento. Por sorte, o acidente foi a menos de um quilômetro do quartel do corpo de bombeiros, que também fica na BR-316, e uma unidade de busca e salvamento chegou em menos de cinco minutos. Como o grupamento estava sem ambulância, após liberarem o homem, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU 192) chegou para levá-lo ao hospital, ainda em Santa Izabel.

Segundo os bombeiros, o motorista tinha algumas escoriações, mas não teve nenhum fratura e segue bem. As causas do acidente deve ser apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por:Caio Oliveira

