Caminhoneiro encontra notebook na rua e o devolve para o dono

O motorista de caminhão encontrou o equipamento na calçada a caminho de casa(Foto:Reprodução Facebook)

Um designer gráfico e um caminhoneiro fizeram um laço bastante improvável. De um lado, um notebook perdido, do outro, a honestidade em devolver o computador para o dono. Anderson Albuquerque, de 36 anos, foi surpreendido com o contato de Cássio Alves dos Santos, de 61 anos, que encontrou o equipamento a caminho de casa. O gesto aconteceu na madrugada da quarta-feira (25), em São Roque (SP) .

Na noite de terça-feira (24), Anderson estava com a família e prestes a iniciar uma viagem de carro para uma chácara quando deixou a pasta com o notebook encostada na roda do veículo. “Acabei esquecendo lá e sai com o carro sem perceber. Só me dei conta de que não estava com o notebook quando cheguei na chácara”, lembra.

Ele chegou a procurar pelo local onde havia deixado o notebook, mas sem sucesso. Então, decidiu publicar nas redes sociais – na esperança de encontrar o equipamento. Através da postagem, Cássio entrou em contato.

O motorista de caminhão quando viu a maleta com o notebook na calçada a caminho da casa da família para a ceia de Natal. Ele contou que a primeira coisa que lhe veio na cabeça foi devolver. “Não é da gente, né? Então temos que devolver. Eu fui roubado duas vezes já e sei que é muito ruim quando a gente perde nossas coisas. Como era um notebook, devia ser muito importante pra ele”, conta.

O caminhoneiro explicou que tentou identificar o dono do aparelho o ligando, mas, como era protegido por senha, só foi possível ler o nome do rapas: “Anderson”. Uma busca nas redes sociais e ele encontrou o rapaz procurando pelo notebook perdido.

“Ele me chamou pelo Facebook era por volta das 23h30 e disse que tinha encontrado meu computador”, lembra Anderson.

Na madrugada de Natal, ele foi até a casa do caminhoneiro e recuperou o notebook. “Foi um gesto muito nobre dele. Em pleno Natal, ele encontrou e se esforçou para que conseguisse me devolver. Sou muito grato. Ainda existem pessoas honestas”, completa.

O momento foi registrado por uma foto dos dois juntos, celebrando.

Por:Redação Integrada com informações de G1

27.12.19 10h51

