Caminhoneiro flagra momento impressionante de acidente na rodovia BR 163;Assista ao Vídeo

O acidente aconteceu no trecho de Sinop (MT) a Itaíuba (MT), de repente, o motorista que grava as imagens começa a narrar vai da “cagada aqui”, a carreta ultrapassa e se depara com outra sentido contrario, surpreendido pela carreta que vem , o motorista faz manobra e tomba por pouco não atinge outro caminhão. A carreta ficou destruída a carga foi lançada pela rodovia…. A carreta da empresa Martelli de Novo Progresso , o condutor , não morreu, foi socorrido e esta sem risco de morte.

