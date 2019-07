Caminhoneiro morre eletrocutado após veículo encostar em fio de alta tensão

(Foto:Reprodução)-O caminhoneiro identificado como Antônio Carlos Santos, conhecido como “Carlinhos”, morreu eletrocutado na tarde de segunda-feira (22), na Rodovia Transcametá. A vítima conduzia o caminhão carregado de carvão.

De acordo com as informações preliminares, chovia bastante e o motorista decidiu fazer uma parada para aguardar melhora no tempo, para poder seguir viagem. Carlinhos saiu do caminhão para analisar o terreno em sua volta, e sem perceber que o veículo estava encostando no fio de alta tensão, encostou na parte de metal do caminhão e sofreu uma forte descarga elétrica.

Testemunhas relatam que ouviram os gritos da esposa do caminhoneiro e ajudaram a socorrer a vítima, que morreu a caminho do hospital.

Antônio Carlos tinha 44 anos, era morador de Tailândia. Ele deixa uma filha de 7 anos.

(Com informações de Cleyton Rogério/ Roma News)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...