Caminhoneiro que usava cano para acelerar é detido por dirigir bêbado

(Foto:PRF Divulgação)- A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um caminhoneiro ontem (2), em Santa Terezinha de Itaipu (PR), depois de o teste do bafômetro por embriaguez apontar a presença de álcool em seu organismo. Porém, o que chamou a atenção foi o artifício utilizado pelo motorista para conseguir alcançar o pedal.

Segundo a PRF, o caminhoneiro não possuía a perna esquerda. Assim, ele usava uma adaptação caseira no pedal do acelerador, feita com cano de PVC e amarrado com arame.

A PRF ainda informou que o motorista de 48 anos não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O caminhão estava vazio no momento da fiscalização.

O motorista foi conduzido à Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu para o registro do crime de embriaguez ao volante, que tem uma pena prevista de seis meses a três anos. Ele ainda terá que pagar uma multa no valor de R$ 2.934,70.

Fonte:Do UOL, em São Paulo 03/10/2019 08h58

