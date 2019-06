Caminhoneiros anunciam greve a partir da próxima segunda (10)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nacional – Há um ano, os caminhoneiros iniciavam uma greve histórica que paralisou o Brasil por dez dias e provocou o desabastecimento da população. Faltou combustível nos postos e vários produtos sumiram das prateleiras dos supermercados. O resultado foi uma redução de quase R$ 48 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) de 2018, uma ruptura na confiança e alta da inflação no período.

Eles cobram, ainda, um deliberação por parte do governo do Estado. “São cidadãos, são eleitores também e pais de família. Só o guincho custa R$ 1.500, quase R$ 1.600, é um assalto”, reclamam.

O movimento foi confirmado pelo presdiente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens no Estado do Pará (Sindicam-PA), Eurico Tadeu Ribeiro dos Santos. “Vai haver paralisação sim e o grupo tem razão nas suas reivindicações”, afirmou.

Caminhoneiros do estado do Pará anunciam uma greve da categoria a ser iniciada a partir da próxima segunda-feira (10). O protesto é por tempo indeterminado.

