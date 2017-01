Caminhoneiros bloqueiam dois pontos da BR-163 entre Peixoto e Guarantã do Norte

Na manhã desta segunda-feira (16-01) caminhoneiros bloqueiam a BR-163 no Portal do Amazonas, em dois pontos, sendo entre Matupá e Peixoto de Azevedo próximo ao Posto Trevão e outro entre Matupá e Guarantã do Norte próximo a Amaggi.

Segundo o líder do movimento Ademir Zago, não vão deixar nenhum caminhão passar, somente carro de passeio, motos, ambulâncias e ônibus, “o bloqueio será de 24h, não daremos intervalo de liberação, não vamos deixar os caminhões passar”, afirmou o líder. Os caminhoneiros estão permanecendo no pátio do Posto Trevão, onde já há uma grande quantidade de caminhões.

As principais reivindicações são o aumento do preço do diesel e dos pedágio no país. O bloqueio permanecerá até o governo atender o pedido dos caminhoneiros.

Fonte: NORTÃO

