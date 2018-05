Caminhoneiros fazem protestos contra alta do diesel

( Foto: Eraldo Peres/AP) – Em protesto contra seguidos aumentos nos preços do diesel, caminhoneiros realizam nesta segunda-feira, 21, uma paralisação em todo o País.

Nesta manhã já foram verificados atos em sete Estados. Em São Paulo, há bloqueios na Marginal Pinheiros e Rodoanel, na capital, e na Dutra, em Jacareí e Pindamonhangaba. No Rio de Janeiro, os protestos ocorrem na Niterói-Manilha e também Dutra, altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. Há relatos de bloqueios também na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

A reivindicação da categoria é pela redução da carga tributária sobre o diesel. Segundo a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), que reúne 700 mil caminhoneiros autônomos, o objetivo é zerar a alíquota de PIS/Pasep e Cofins e a isenção da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).

Os impostos representam quase a metade do valor do diesel na refinaria. Segundo eles, a carga tributária menor daria fôlego ao setor, já que o diesel representa 42% do custo da atividade. Nos últimos 12 meses, o diesel subiu 15,9% no posto. O aumento é resultado da nova política de preços da Petrobrás, que repassa para os combustíveis a variação da cotação do petróleo no mercado internacional, para cima ou para baixo.

Hoje, o transporte rodoviário responde por 56% de tudo que é fabricado e consumido no País e os autônomos transportam a maior parte da carga rodoviária.

Por :Estadão

