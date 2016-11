Caminhoneiros liberam rodovia federal em Sinop

A concessionária confirmou que os caminhoneiros liberaram o tráfego de veículos pesados na BR-163 em Sinop, na região do bairro Alto da Glória. A liberação ocorreu, por volta das 17h06. Ainda não há informação de liberação da rodovia no perímetro urbano de Nova Mutum e nem na região do município de Alto Araguaia (região Sul). Todavia, os manifestantes devem liberar estes trechos em instantes. O movimento não confirmou se haverá novo bloqueio nesta quarta-feira.

Os trechos de Sinop e Nova Mutum foram bloqueados pela manhã, tiveram uma liberação de cerca de duas na hora do almoço e voltou a ser bloqueado, esta tarde. A assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal confirmou o terceiro ponto de interdição, esta tarde, na BR-364, em Alto Araguaia (região Sul).

Nos três trechos veículos de passeio, ambulâncias, ônibus e com cargas vivas estavam passando normalmente. Já os motoristas de caminhões e carretas são orientados a estacionarem na lateral da rodovia ou no pátio de um posto de combustíveis.

Os trabalhadores deste setor cobram o ‘descongelamento’ do projeto que cria a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, que está aguardando parecer do relator na Comissão de Viação e Transportes (CVT), desde 2015, no Senado Federal. “Este piso é muito viável para a categoria. Caso seja aprovado, acabará com conflitos de interesses do transportador e das empresas. Teremos um tabela e preço para regular o transporte de cargas”, disse, ao Só Notícias, um dos líderes do movimento.

