Caminhoneiros paraenses paralisam contra alta no diesel

Caminhoneiros não estão trabalhando. PRF confirma que não há registro de protestos nesta manhã. Categoria foi orientada a não sair às ruas; e aqueles em trânsito devem procurar locais seguros para estacionar.

Caminhoneiros paraenses fazem paralisação em protesto contra a alta do diesel, nesta segunda-feira (21). O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens no Estado do Pará (Sindicam) confirmou que a categoria aprovou por unanimidade a participação no protesto por tempo indeterminado. Não há previsão de interdição de rodovias. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também informou que não há registro de protestos nesta manhã.

O G1 apurou que está acontecendo uma pequena mobilização em um posto de combustível na rodovia BR-316, na altura de Marituba, região metropolitana da capital. Eles estão com faixas com mensagens de greve.

Camioneiros se reuniram em um posto de combustível, no Pará (Foto: Reprodução/TV Liberal)

A última alta no combustível ocorreu na sexta-feira (18), quando a Petrobras elevou os preços do diesel em 0,80% e os da gasolina em 1,34% nas refinarias. No início da manhã havia atos em pelo menos sete Estados brasileiros.

De acordo com o sindicato paraense, os caminhoneiros residentes no Estado foram orientados a não saírem às ruas; e aqueles em trânsito que devem procurar locais seguros para estacionar. A decisão foi tomada em assembleia geral da categoria realizada na última sexta-feira (18).

