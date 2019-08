Caminhoneiros são presos com maconha e anfetaminas nas estradas do Pará

(Foto:Reprodução PRF)-Flagrantes foram feitos pela PRF em Dom Eliseu e Ipixuna do Pará

Nos últimos dias, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam dois caminhoneiros nas estradas do Pará que foram flagrados com anfetaminas e uma pequena quantidade de maconha durante fiscalizações nas rodovias do estado. A primeira apreensão ocorreu no último domingo (11), por volta das 18h45, no Km-19 da rodovia BR-010, município de Dom Eliseu, sudeste paraense.

O condutor estava transportando peças de motocicleta da montadora Yamaha provenientes de Goiânia e tinha como destino Belém. Ao ser indagado se possuía algum tipo de droga, o condutor negou, porém, durante busca na cabine foi encontrada uma trouxa de maconha que pesava três gramas e uma cartela de anfetamina do tipo “nobésio forte” com 15 unidades. O mesmo informou ser usuário da maconha, utilizando a droga para indução do sono, esclarecendo que a comprou em Goiânia pagando cinco reais. Já a anfetamina, afirmou não ingerir há um determinado tempo e que fez a compra no Anel Viário, em Goiânia, pagando 30 reais pela cartela com 15 unidades.

A segunda apreensão ocorreu na manhã desta segunda-feira (12), por volta das 8h40, no km-229 da BR 010, município de Ipixuna do Pará. No decorrer das atividades policiais, foi constatado através da fiscalização do disco do tacógrafo que o condutor estava conduzindo o veículo há mais de 25 horas, sem obedecer o tempo de descanso previsto na legislação. Questionado se havia feito uso de alguma substância proibida, o mesmo afirmou ter feito uso de três comprimidos de “rebite”, pagando 60 reais em três cartelas de nobésio extra forte, contendo um total de 45 comprimidos.

Foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência pelos flagrantes de porte de substância proibida para cada caso, seguindo a apreensão de 57 comprimidos de anfetamina e 3g de maconha. Os condutores foram detidos pelos agentes e liberados após se comprometerem a comparecer em juízo quando convocados.

Por:O Liberal.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...