Caminhonete aquaplana e capota na BR-163 em Sorriso

O acidente ocorreu na rodovia federal, nas proximidades da ponte do rio Lira, esta tarde. A Ford Ranger preta, placas de Lucas do Rio Verde, seguia sentido Sinop quando o motorista perdeu o controle da direção após uma aquaplanagem. O veículo rodou na pista, capotou e foi parar em uma vala de escoamento de água, localizada ao lado da pista. Esta é a versão investigada.

