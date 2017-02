Caminhonete capota na BR-163 em Sorriso e motorista fica ferido

O condutor do veículo precisou ser socorrido por uma equipe de resgate da Rota do Oeste e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A princípio a informação repassada é a de que ele não teria se ferido gravemente.

O acidente ocorreu no perímetro urbano da rodovia federal, na saída para Lucas do Rio Verde, ontem à noite. Um homem conduzia uma GM S10 preta quando possivelmente perdeu o controle da direção, saiu da pista e ocorreu capotamento. O veículo foi parar em uma área de plantio.

You May Also Like