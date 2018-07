Caminhonete capota na rodovia transamazônica entre Itaituba e Jacareacanga

Uma caminhonete Hillux capotou na manhã deste domingo (8) na BR 230 entre Itaituba e Jacareacanga na altura do km 33. (Foto:WhatsApp)

Acidente aconteceu na manhã deste domingo.

Segundo informações apuradas, o condutor da caminhonete perdeu o controle do veículo em uma curva. No veículo estavam três pessoas, o motorista uma mulher e uma criança.

Ainda segundo informações, o motorista conseguiu sair do veículo, mas a mulher e a criança ficaram presas nas ferragens, e so sairam com a chegada dos militares do corpo de bombeiros.

Após o resgate as vítimas foram encaminhada para o Hospital Municipal de Itaituba para avalição médica. Não houve vítimas fatais, apenas danos materiais.

Fonte: plantao 24 horas news

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...