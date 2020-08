Caminhonete com sinais de adulteração é apreendida pela PRF durante fiscalização em Rurópolis

PRF constatou que sinais identificadores da caminhonete haviam sido adulterados — Foto: PRF/Divulgação

Foi constatada adulteração do NIV por supressão e remarcação, substituição das etiquetas originais e remarcação dos vidros.

No início da madrugada deste sábado (29), policiais da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Santarém, oeste do Pará, apreenderam em Rurópolis, região sudoeste do estado, uma caminhonete com sinais de adulteração dos sinais identificadores.

A abordagem ao veículo foi realizada no km 801 da BR-163. O condutor apresentou o documento de porte obrigatório, cujo formulário, segundo a PRF, apresenta registro de roubo/furto/extravio no estado do Rio Grande do Norte.

Após análise dos elementos de identificação veicular, a equipe constatou que o veículo é fraudado, na modalidade “clone”. Os dados aparentes não condizem com o verdadeiro veículo. Foi constatada adulteração do NIV (Número de Identificação Veicular) por supressão e remarcação, substituição das etiquetas originais e remarcação dos vidros.

De acordo com a PRF, após verificação de outros elementos foi encontrado o verdadeiro veículo, uma Hilux de cor prata, registrada no município de Recife/PE, em nome de ABC Componentes Hidráulicos Ltda EPP, com registro de roubo no dia 24 de janeiro de 2017, na cidade de Recife.

Aos policiais rodoviários, o condutor do veículo relatou que adquiriu a caminhonete de uma pessoa conhecida como Zé Carlos, no município de Trairão, Vila Caracol. Ele disse que pagou pelo veículo a importância de R$ 95 mil, sendo a entrada um caminhão no valor de R$ 45 mil e posteriormente, com a comprovação de que a caminhonete estaria devidamente quitada, faria o pagamento do restante do valor, ou seja, R$ 50 mil. Ele afirmou que desconhecia o fato do veículo ter origem ilícita.

Com a configuração dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsidade ideológica, o veículo recuperado foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal e o condutor liberado após assinatura de termo de compromisso de comparecimento, porque a delegacia de Polícia Civil estava fechada e não havia servidores para o recebimento da ocorrência.

A PRF informou que o veículo será posteriormente apresentado à Polícia Civil para os procedimentos que o caso requer.

