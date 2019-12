Caminhonete da PM pega fogo em Parauapebas, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A viatura ficou totalmente destruída. Os militares não ficaram feridos Uma caminhonete do Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar pegou fogo na tarde desta sexta-feira (20) em Parauapebas, no sudeste do Pará.

