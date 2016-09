Caminhonete furtada em Sinop é localizada no Crepurizinho

A GM S10 branca foi localizada, ontem à tarde, na Comunidade do Crepurizinho, zona rural da cidade de Itaituba, no Pará. Segundo informações da Polícia Militar daquele estado, a caminhonete estava abandonada em uma rua deserta embaixo de bambuzal. O veículo foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil da região para as providências necessárias. Conforme Só Notícias já informou, o veículo foi furtado de uma empresa, localizada no bairro Setor Industrial Norte, no dia 26 do mês passado. O proprietário disse que a estacionou no local, saiu por alguns minutos e, quando retornou, não a encontrou mais.

Publicado por Édio Rosa

Fonte: Guarantanews

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

