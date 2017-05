Caminhonete furtada no Mato Grosso é encontrada abandonada em estrada vicinal de Novo Progresso

Uma caminhonete Hillux, de cor prata e sem placas, foi encontrada, na tarde desta terça-feira (09), abandonada em uma estrada vicinal distante 25 km da cidade de Novo progresso.

O veículo foi encontrado pela Polícia Civil após denuncia anônima que havia um veiculo abandonado naquela vicinal.

A policia civil divulgou que já havia uma ocorrência do Mato grosso com um furto de uma camionete com as mesmas características.

A camionete se encontra no pátio da delegacia de policia civil onde vai passar por pericia e posteriormente ficara disposição do proprietário.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

