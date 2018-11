Caminhonete roubada é recuperada em Santarém pela PRF

Condutor foi preso suspeito de receptação (Divulgação/PRF)

Durante a abordagem policial, o condutor e a passageira foram detidos pelo crime de receptação

Uma caminhonete Toyota que havia sido roubada foi recuperada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quarta-feira (28). A abordagem ocorreu no quilômetro 1006, na BR-163, no município de Santarém, no oeste paraense. O condutor e a passageira foram detidos.

Segundo a PRF, técnicas de enfrentamento à fraudes veiculares possibilitaram a identificação de vestígios de adulteração nos sinais identificadores do veículo, que possuia placas clonadas.

Por conta das placas clonadas, a caminhonete foi encaminhada para uma averiguação detalhada da parte interna, o apontou o roubo/furto do veículo em Parabaupebas.

O condutor e a proprietária do automóvel, que estava como passageira, foram conduzidos para Polícia Civil e foram detidos pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Os envolvidos não foram identificados.

