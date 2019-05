Caminhonete roubada é recuperada pela PRF em Marabá

O condutor foi preso em flagrante pelo crime de receptação e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Marabá (Foto:Divulgação)

O veículo tinha sido roubado na cidade de São Félix do Xingu no ano de 2015.

A Polícia Rodoviária Federal em fiscalização na última terça-feira (14), no km 244 da BR 222, no município de Marabá, no sudeste do estado, recuperou um veículo que havia sido roubado na cidade de São Félix do Xingu no ano de 2015.

A prisão ocorreu após abordagem ao veículo Mmc/L200 Triton GLX de cor branca, por volta das 18h30. Durante a fiscalização, os policiais constataram que havia sinais de regravação na numeração serial dos vidros e do chassi. Após pesquisas nos sistemas internos de consulta da PRF, verificou-se que o veículo abordado era, de fato, uma caminhonete que tinha sido roubada na cidade de São Félix do Xingu/PA no ano de 2015, de acordo com o boletim de ocorrência registrado. Questionado sobre a origem do veículo, o condutor afirmou ter comprado no dia 20 de novembro de 2018 em Marabá, por um valor aproximado de R$ 55.000,00 de uma pessoa desconhecida. Afirmou ainda que não sabia que o veículo era produto de crime.

O condutor foi preso em flagrante, enquadrado pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do Município de Marabá-PA.

