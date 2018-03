Caminhonete roubada no Mato Grosso é recuperada no Pará

A Guarnição do Batalhão de Polícia Militar de Novo Progresso na Guarnição do Tenente Rabello, recuperou uma caminhonete roubada no Estado do Mato Grosso. A HILUX ano 2017 , placa “QBQ 4995” Turbo, de cor preta, foi apreendida as margens da rodovia BR 163 distante 75 km da cidade de Novo Progresso sentido Mato Grosso. (Foto Divulgação Policia)

O veículo estava próximo a rodovia BR-163, em uma estrada abandonado- escondido entre o mato – aproximadamente 75 km da cidade de Novo Progresso, existe uma vicinal onde foi encontrada.

A Policia Civil e Militar vinham investigando, após a ocorrência do furto no Mato Grosso na semana passada, eles forma avisados do furto e da suspeita de estar na região.

A policia acredita que ela estava escondida, aguardando ser vendida na região.

O veículo foi entregue à Delegacia de Policia Civil para demais medidas legais.

O Proprietário que é da cidade de Canarana (MT) já tomou ciência da apreensão esta chegando no munício para resgatar o veiculo.

