Caminhonete roubada no Pará é recuperada em Mato Grosso

Caminhonete roubada no Pará é recuperada pela PRF em Poconé no MT

Uma caminhonete roubada em Xinguara, no estado do Pará, foi recuperada em Poconé (104 km ao sul de Cuiabá) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta terça-feira (4). A Toyota Hilux foi abordada por policiais do Grupo de Operações com Cães (GOC) e do Núcleo de Operações Especiais (NOE) do Rio Grande do Norte.

Os policiais realizavam fiscalização de rotina quando pararam o veículo com placas de Tocantins. No entanto, ao verificarem os dados da caminhonete, os agentes descobriram que ela é do Pará e tem registro de roubo.

O condutor L. C. F., 25, disse que foi contratado para levar a Hilux de Goiás/GO para Ji-Paraná/RO. Ele estava com um cartão de crédito de outra pessoa e falou que é emprestado do patrão.

O homem foi levado para delegacia de Polícia Civil do municipio de Poconé.

Fonte:PN Noticias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...