Caminhonete roubada no Tocantins é recuperada em estrada do Pará

Caminhonete tinha registro de furto/roubo em julho de 2015, em Palmas (TO). (Foto: PRF/Divulgação) – Uma caminhonete roubada foi recuperada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização realizada na última quinta-feira (14), no KM 630 da BR-230, no município de Altamira, no sudoeste paraense.

Após verificação no sistema, policiais rodoviários constataram que o veículo original possuía placa adulterada, com registro de furto/roubo em julho de 2015, em Palmas (TO).

O veículo estava sendo conduzido por Anderson dos Santos Silva. No entanto, o proprietário atual da caminhonete, Jessi Alves Barbosa, ocupava o banco do passageiro.

De acordo com a PRF, Jessi informou que adquiriu o veículo de um madeireiro chamado “Davi”, em troca de extração de madeira em uma área de sua propriedade.

Os suspeitos devem responder pelos crimes de uso de documento falsificado e receptação, segundo a PRF.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil para as providências cabíveis.



