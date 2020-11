Caminhonete tomba após se envolver em acidente com um carro de passeio em cruzamento de Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Agentes da Polícia Militar, da COMTRI e do Detran também estiveram no local para realizar os devidos procedimentos.

Duas pessoas que ocupavam o Gol, ficaram feridas e precisaram ser socorridas pelos militares do Corpo de Bombeiro Militar, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com o impacto da colisão, a caminhonete tombou e a lateral esquerda do carro de passeio ficou totalmente destruída. O cruzamento onde o acidente aconteceu precisou ser interditado para fazer a remoção dos veículos.

De acordo com informações de testemunhas, a caminhonete trafegava pela 13ª rua sentido Rodovia Transamazônica quando, ao cruzar a Travessa Raimundo Preto, o motorista teria avançado a preferencial e vindo colidir com o outro veículo.

Uma caminhonete tombou após se envolver em um acidente com um carro de passeio, modelo Gol, no bairro São Tomé, na tarde desta segunda-feira (23). Pelo menos duas pessoas que estavam em um dos veículos, precisaram de atendimento médico.

