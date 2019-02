Caminhos do açaí: Estados Unidos consomem 40% da exportação paraense; mercado na Europa é tímido e fruto movimenta US$ 17 milhões em dois anos

Reportagem ainda dá dicas de como alavancar o montante enviado ao exterior, diminuir riscos na hora de formalizar contratos internacionais e, revela também, o conceito fitness da fruta nos EUA-(Foto: Tarso Sarraf/ G1)

Açaí chega de vários pontos do interior até a capital e ganha o mundo, principalmente, o mercado norte-americano

Maior exportador de açaí do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado do Pará possui apenas sete empresas que comercializam o fruto para fora do país, totalizando 2,3 mil toneladas exportadas em 2018. A rota do “ouro” de cor roxa é extensa, chega a quase todos os continentes e a movimentação financeira acompanha esta dimensão planetária, com superávit de aproximadamente US$ 17 milhões, de acordo com dados fornecidos ao G1 pela Federação das Indústrias do Estado (FIEPA).

Caminhos do açaí é uma série de reportagens especiais produzidas pelo G1 Pará sobre a trajetória do fruto, considerado o “ouro” de cor roxa da Amazônia. Elas vão mostrar ainda os destinos dentro e fora do Brasil, e algumas das diferentes formas de consumo nos quatro cantos do país e do mundo.

Mas se engana quem acha que a última temporada do fruto foi positiva no aspecto financeiro e do volume em exportação. Em 2018, a FIEPA registrou queda de 20% na movimentação, ultrapassando timidamente os US$ 7 milhões, quase dois milhões a menos que em 2017. A quantidade de toneladas exportadas também teve baixa de 15%. Um dos motivos, segundo o Sindicato das Indústrias de Frutas e Derivados do Pará (SINDIFRUTAS), foi a paralisação dos caminhoneiros que assolou o país durante nove dias

