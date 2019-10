Caminhos para superar o suicídio entre os jovens brasileiros

Muito tem se discutido sobre a principal causa que leva os jovens ao suicídio. Ao contrário do que se pensa, o ato de alguém tirar a vida é reflexo de um conjunto de motivos que devem ser analisados para que haja a superação desse problema.

Segundo estudos, o número de jovens que são acometidos por esse mal no Brasil cresce a cada dia mais, isso porque a juventude é uma fase turbulenta, assim, não é raro sentirem-se desprotegidos, tristes, com medo e aflitos pelas situações do cotidiano.

Em consequência disso, a frequência desses sentimentos pode causar diversos danos à saúde mental do indivíduo, trazendo a tona um conjunto de doenças como TAG (transtorno de ansiedade generalizada), depressão, bipolaridade e entre outros transtornos mentais, apontados por pesquisadores da área como um “gatilho” para o suicídio.

Dessa forma, são necessárias medidas para resolver a essa problemática cabe a participação e ação do governo por meio do Ministério dos Direitos Humanos, prom

ovendo auxílio de forma anônima as pessoas em situação de risco. Além disso, é dever do Ministério da Educação e Cultura desenvolver campanhas em prol a participação dos pais no meio escolar com palestras voltadas aos comportamentos suicidas. É também imprescindível, mais investimentos para que haja a presença de psicólogos dentro dos campos educacionais, de modo contínuo, com ações de prevenção e combate ao suicídio.

Por: Aluna Giovanna Lyssa Lima Amorim

Colégio Redentor

Diretora: Cristiane Caldeira Boaventura

Professora: Pamela Reis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...