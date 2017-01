Camionete da banda “Manos do Forro” sofre acidente na BR-163

A família do proprietário da Banda “Manos do Forro” estava conduzindo o veiculo no momento do acidente

Acidente aconteceu nesta terça-feira (03) nas proximidades do distrito de Miritituba em Itaituba.

Veículo era ocupado por dois homens uma mulher e uma criança, estão todos bem! Postou no facebook.

O acidente aconteceu por volta das 2h00 na madrugada, já chegando em Miritituba.

O motivo que causou acidente não foi divulgado pelo motorista.

(Aguardem mais informações)

