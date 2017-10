Camionete desaparecida é encontrada abandonada em Novo Progresso.

Fotos: Polícia Militar. Fonte: Redação jornal folha do progresso com informações da Polícia Militar. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

A policia militar localizou a camionete Toyota/Hilux cor prata, placa QBT 3358, da cidade de Matupá-MT, que foi dada como desaparecida junto com o proprietário Antonio Alves dos Santos (Toninho) , de 66 anos, morador do distrito de Vila Isol distante de 85 km da cidade de Novo Progresso. O proprietário continua desaparecido.

A camionete do desaparecido foi encontrada na manhã desta segunda feira abandonada na rua Tancredo Neves, no bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

