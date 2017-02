Campanha apresenta novos planos TIM Controle com serviços de música e leitura

Com a evolução do portfólio, a operadora é a primeira do mercado brasileiro a inserir serviços de valor adicionado em todas as novas ofertas do segmento controle

A TIM saiu na frente novamente e é a primeira operadora do Brasil a ter serviços digitais incluídos nas franquias dos novos planos controle, sem cobrança adicional e individual dos produtos. Para reforçar o protagonismo da companhia e apresentar as novidades dos planos TIM Controle, a empresa lança uma campanha que aborda com bom humor todos os benefícios oferecidos aos clientes.

Desenvolvida pela Z+, a ação mantém a estratégia utilizada anteriormente pela companhia, com a comunicação ágil e linguagem mais direta, em formato de diálogo com o consumidor. O filme para TV (veja aqui) reforça que a oferta é a mais completa e com melhor custo-benefício do mercado.

“Tivemos o desafio de criar, em conjunto com a agência, um filme de 30 segundos que pudesse informar todas as novidades do nosso novo plano Controle. Buscamos mostrar os benefícios da oferta de forma clara e objetiva, unindo o bom humor e a criatividade. Além disso, mantivemos o formato de comunicação no estilo de diálogo com o cliente para trazer leveza e proximidade com o consumidor”, explica Ana Paula Castello Branco, diretora de Advertising & Brand Management da TIM.

Os novos planos TIM Controle Plus contam com pacotes de 1,5GB a 2,5GB de dados, minutos de voz e os serviços TIMmusic by Deezer – uma das maiores plataformas de streaming do mundo, com mais de 40 milhões de músicas – e TIM Banca Virtual, que permite a leitura de mais de 40 títulos de revistas brasileiras, além de WhatsApp à vontade, tudo já incluído no valor fixo mensal da oferta – a partir de R$ 39,90 – e sem descontar o uso dos aplicativos da franquia de internet.

Além do filme para TV aberta, a campanha conta com mídia impressa, digital, mídia exterior e materiais de ponto de venda.

