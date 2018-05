Campanha chama atenção para a reciclagem de lixo

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia eEstatística (IBGE), no Brasil, são produzidas cerca de 220 mil toneladas de lixo. Desse total, apenas quatro mil toneladas são encaminhadas para a coleta seletiva, sendo que cerca de cinquenta mil toneladas de resíduos ficam a céu aberto, o que prejudica a saúde de muitas pessoas eo meio ambiente.

Com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população quanto à importância da reciclagem e da separação correta do lixo, a Legião da Boa Vontade (LBV), por meio de sua campanha Eu Ajudo a Mudar!,traz o exemplo das crianças, que desde cedo aprendem, nas unidades da LBV, durante as ações de educação ambiental, a cuidar da Natureza.

Vale ressaltar que desde seus primórdios, em 1950, a LBV promove ações socioambientais em suas escolas, Centros Comunitários e lares para idosos. São palestras, oficinas lúdicas e atividades práticas que focalizam, entre outros assuntos, temas como a separação correta do lixo e a reciclagem para os atendidos, que, com um pouco de criatividade, aprendem que é possível transformar jornais, garrafas plásticas e embalagens de produtos diversos em brinquedos, quadros e objetos de decoração.

Acesse https://www.youtube.com/watch?v=WbrYSg3c6Us e assista ao vídeo “Por que devemos reciclar?”.

Para que a LBV continue mantendo seus programas socioeducacionais, ela conta com a sua ajuda! Faça parte desse time solidário. Colabore: www.lbv.org/doar. Se preferir, entre em contato com uma das unidades da Instituição acessando o link www.lbv.org/enderecos ou ainda pelas redes sociais: Facebook/LBVBrasil, YouTube/LBVBrasil e Instagram/@LBVBrasil.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...