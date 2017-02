Campanha contra a Hanseníase

Dia 23 de Janeiro, com a coordenação da enfermeira Evelei, deu-se início a semana contra a Hanseníase. Nas Unidades de Saúde foram realizadas palestras, esclarecendo e tirando dúvidas sobre a doença e no dia 26 foi realizado avaliações de manchas com uma confraternização no final com direito a um lanchinho especial para quem participou da campanha. O sucesso da campanha foi total por conta do intenso trabalho das equipes de unidades.

www.novoprogresso.pa.gov.br Por: Jóssi Santos

