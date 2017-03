Campanha da Fraternidade 2017 vai falar sobre a defesa do meio ambiente

A Campanha da Fraternidade 2017 foi lançada nesta quarta-feira (1º), em Belém. Nesta edição, a Igreja Católica convoca a sociedade para proteger o meio ambiente e os povos da floresta.

O tema deste ano é “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) faz um alerta para a preservação da mata Atlântica, do Cerrado, dos Pampas, da Caatinga, do Pantanal e da Amazônia, a maior das florestas brasileiras.

A campanha também pretende reforçar a necessidade do respeito a vida e a cultura das pessoas que vivem nesses biomas. Todas as 86 paróquias de Belém serão mobilizadas com a campanha.

“Cuidar das plantas, cuidar das nossa águas, cuidar das pessoas mais do que tudo. Dar assistência aos ribeirinhos que vivem em nossa região. Especialmente no nosso caso da arquidiocese, nós temos uma série de ilhas que são tocadas pela nossa assitência, pela presença, pela ação social, pela solidariedade. Então nós queremos trabalhar nesse direção durante a campanha”, explica o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira.

