Campanha de atualização da caderneta de vacinação inicia no Pará

A Campanha Nacional de Multivacinação visa resgatar crianças e adolescentes do Pará que está com os esquemas de vacinação atrasados ou incompletos.

Inicia nesta segunda-feira (11) a Campanha Nacional de Multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes em todo o Pará. A ação visa resgatar crianças e adolescentes, de 0 a 15 anos, que estão com os esquemas de vacinação atrasados ou incompletos.

A campanha vai até o dia 22 de setembro, de 8h às 17h, mas tem o “Dia D da Vacinação” no sábado (16), com todas as salas dos postos de saúde de vacinação funcionando para o atendimento de crianças e adolescentes, além de postos em locais estratégicos para atendimento de adolescentes. É necessária a apresentação da caderneta de vacinação.

Serão garantidas nesta campanha todas as vacinas que já estão disponíveis na rotina das unidades de saúde e não há meta a ser atingida, visto que a vacinação será feita de forma seletiva para a população-alvo observando as cadernetas de vacinação e a faixa etária.

As vacinas disponíveis para as crianças são: Hepatite A, Hepatite B, Rotavírus Humano, Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C Conjugada, Poliomielite Inativada (VIP), Poliomielite oral (VOPb), DTP (difteria, tétano e coqueluche), BCG (formas graves de tuberculose na infância), Tríplice Viral (sarampo, rubéola e caxumba), Tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela), Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, haemophilus tipo b e hepatite B), contra o Papilomavírus Humano (HPV) e Difteria e Tétano (dT).

Já para os adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias estarão disponíveis as vacinas Tríplice Viral (sarampo, rubéola e caxumba), contra o Papilomavírus Humano (HPV), Difteria e Tétano (dT), Febre Amarela, Hepatite B e Meningo C.

