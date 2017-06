A campanha começa na quinta-feira (8) e segue até quinta-feira (14). As ações integram a programação do Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil.

A Campanha de combate ao trabalho infantil terá diversas atividades em Santarém, oeste do Pará. A acampnha começa na quinta-feira (8) e segue até quinta-feira (14). As ações integram a programação do Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil. A abertura da programação será no auditório do Centro de Informações e Educação Ambiental (Ciam).

A campanha tem como proposta sensibilizar a sociedade santarena sobre o problema e argumentar contra os mitos que envolvem o trabalho infantil. Haverá afixação de cartazes e distribuição de panfletos em escolas, instituições públicas e privadas, feiras, embarcações e mercados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semtras) a concentração da caminhada será às 17h, em frente a secretaria e percorre a av. Sérgio Henn até o Parque da Cidade. No parque terão apresentações culturais das crianças e adolescentes atendidas nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) dos bairros de Santarém. A programação continua distribuição panfletos e cartazes nas escolas, instituições públicas e privadas, feiras, embarcações e mercados e encerra na próxima quarta-feira (14).

Programação

Segunda-feira (12)

Às 17h, concentração na Semtras

Caminhada de combate ao “Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil”

No Parque da Cidade – Apresentações culturais

Terça-feira (13)

Às 14h, Palestra sobre o tema- no CRAS Caranazal

Quarta-feira (14)

Às 9h, a campanha encerra com ação social na Escola Municipal Santo André, em parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

