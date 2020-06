Campanha de vacinação contra a febre aftosa é prorrogada no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A notificação de imunização, obrigatória, poderá ser feita até o dia 15 de julho. Bovinos e bubalinos devem ser vacinados em todos os municípios paraenses, exceto o arquipélago do Marajó e a cidades de Faro e Terra Santa, no Baixo Amazonas, que têm etapas específicas de imunização.

A campanha, que deveria ter encerrado no último dia 20, foi estendida até o dia 30 de junho. Por causa da pandemia do novo coronavírus, muitos produtores rurais não conseguiram adquirir as vacinas.

O encerramento da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogado no Pará. O novo calendário foi publicado nesta quarta-feira (24), pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado.

