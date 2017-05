Campanha de vacinação contra febre aftosa pretende atingir 90% da meta, diz Adepará

A vacinação é importante para que nenhuma doença comprometa os rebanhos, principalmente a febre aftosa (Foto: João Carlos Brasil/Arquivo TV Tapajós)

Campanha segue até 31 de maio. A confirmação deve ser feita pelos criadores 15 dias após a vacinação do rebanho, nos municípios onde estão cadastrados.

A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa começou oficialmente nesta terça-feira (2), em Novo Progresso , Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Belterra e Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. Segundo a gerência regional da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), a campanha segue até 31 de maio. A meta é manter o índice de imunização igual ou superior a 90%.

Conforme a Adepará, a campanha nos municípios de Faro, Terra Santa, arquipélago do Marajó e parte de Juruti seguem calendário diferenciado. As vacinas podem ser adquiridas em lojas autorizadas e devem possuir o selo de garantia no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Devem ser imunizados bovinos e bubalinos de todas as idades.

Após vacinar o rebanho, o produtor deve entregar a nota fiscal de aquisição das vacinas e a relação do gado vacinado ao escritório da Adepará mais próximo de seu município 15 dias após a etapa. Quem não confirmar a vacinação poderá receber auto de infração e ter a propriedade interditada. O produtor deve confirmar a vacina onde estiver cadastrado.

Quem não confirmar a vacina também fica impossibilitado de emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA) por um período mínimo de 30 dias. A multa para quem deixar de vacinar o rebanho dentro do período da campanha é de três UPF (Unidade Padrão de Fiscal) por cabeça de gado não vacinado e mais 67 UPF por propriedade. O valor da UPF está em R$ 3,23.

O gerente regional do Adepará em Santaré, André Reale, lembra os criadores que além de vacinar, é importante confirmar a imunização. Só em Santarém, quase 4 mil produtores fazem a confirmação. “A gente pede para os produtores que façam logo a confirmação quinze dias após a vacinação para que evitem filas de última hora no fim da campanha”, disse.

Em Novo Progresso, a confirmação de vacinação do rebanho pode ser feita no escritório local da Adepará na rua da Paz no bairro Jardim Planalto.

Compre as vacinas em lojas registradas

Verifique se as vacinas possuem o selo de garantia no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e se elas estão na temperatura correta, entre 2° e 8ºC.

Transporte as vacinas em caixa de isopor com três partes de gelo para uma parte da vacina

Lacre a caixa de isopor com fita adesiva

Mantenha a vacina bem refrigerada até o momento da aplicação

Reúna todo o gado nas horas mais frescas do dia

Vacine somente bovinos e bubalinos de todas as idades

Mantenha a seringa e o frasco em uso na caixa de isopor durante a vacinação

Importância da vacinação e confirmação

A Adepará reforça a importância da vacinação para que nenhuma doença comprometa os rebanhos, principalmente a febre aftosa. Além das mortes dos animais, a doença reflete também em prejuízos econômicos causados pelas barreiras comerciais com outros estados e países. Em 2016, a campanha atingiu 98.8% do rebanho de toda a região. Desde 2013 a Adepará mantém o calendário de duas etapas da campanha no estado.

Por Adonias Silva, G1 Santarém com redação Jornal Folha do Progresso

