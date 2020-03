Campanha de vacinação da GRIPE é suspensa em Novo Progresso

A Secretaria de Saúde de Novo Progresso, informou nesta terça-feira (24) que campanha de vacinação da GRIPE em idosos e profissionais da saúde foi interrompida temporariamente. Segundo o órgão, o motivo é a alta procura pela vacina – devido à pandemia do novo coronavírus – e o número insuficientes de doses disponibilizadas pelo governo federal.

Os postos de saúde da cidade foram abastecidos na sexta-feira (20), mas, com a procura acima do normal nesta segunda, houve um desabastecimento de algumas unidades, de acordo com a secretaria.

Leia Nota;

🚨🚨🚨🚨🚨A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO PROGRESSO ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO SUSPENDEU A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PORQUE OS ESTOQUES ESTÃO ZERADOS. A PRINCÍPIO ERA PRO MUNICIPIO RECEBER 1.379 doses para atender o público-alvo desta primeira etapa, contudo o governo encaminhou 1.080 doses, com isso na noite desta segunda-feira (23/03/20) a maioria das UBS da zona urbana já tinha consumido seu estoque de vacinas. A previsão é que o município receba antecipadamente as entregas programadas pra esta semana….LEMBRANDO QUE A CAMPANHA DA INFLUENZA SERÁ ATÉ O DIA 22 DE MAIO DE 2020…NOSSO MUNICÍPIO DEVERÁ RECEBER DURANTE A CAMPANHA ainda 7.164 doses para a imunização do público alvo. ATENCIOSAMENTE….SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

