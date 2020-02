Campanha do Metropolitano promove conscientização sobre o trânsito no Carnaval

(Foto:Reprodução HMUE) – Com o intuito de levar alegria e orientações de saúde de uma forma dinâmica e divertida, nesta sexta-feira, 21, os colaboradores do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua (PA), irão vestir suas fantasias, com enfeites e máscaras, e mais uma vez transformar os corredores e leitos do hospital em passarela da alegria.

A partir das 9h, utilizando materiais recicláveis, o “trio elétrico da segurança” irá passar nos setores da instituição. A iniciativa, que já virou tradição no calendário de eventos do HMUE, levará uma paródia com dicas de saúde para pacientes, colaboradores e usuários.

Com o bloco “Unidos do HMUE”, o grupo de Humanização e Projetos Sociais irá realizar panfletagem com material de prevenção de acidentes na frente da unidade para pedestres, através de orientações de segurança, sinalização e regras de trânsito.

Além disso, campanhas de doação de sangue e dicas de combate ao alcoolismo entre outras drogas também fazem parte das atividades programadas dentro das unidades de internação e recepção.

Campanha de doação de sangue

Para apontar os requisitos de doação, impedimentos e o que deve ser feito para ser um doador, um estande do Hemopa (Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará) estará disponível na recepção principal.

A equipe de Medicina do Trabalho vai levar um momento de relaxamento com exercícios de ginástica laboral nas internações, para manter as práticas de saúde dos colaboradores do HMUE proporcionando qualidade de vida.

O HMUE é uma unidade do Governo do Pará, gerenciado pela Pró-Saúde, referência no tratamento de média e alta complexidades em traumas e queimados para a região Norte, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Metropolitano realizou, em 2019, mais de meio milhão de atendimentos, entre internações, cirurgias, exames laboratoriais e por imagem, atendimentos multiprofissionais e consultas ambulatoriais.

**Sobre a Pró-Saúde**

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente, realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 23 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

