Campanha estimula doação de sangue no oeste do Pará

Hemocentro de Santarém atende a 18 municípios no oeste do estado e estoque precisa ser abastecido constantemente

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) realizou, nos últimos dois dias, a segunda edição de 2017 da Campanha de Doação de Sangue, que teve intensa participação de profissionais de saúde, estudantes, acompanhantes de pacientes e outras pessoas, que voluntariamente se dispuseram a doar sangue para fortalecer o estoque do Hemocentro Regional, que atende Santarém e a região oeste do Pará.

Por sua amplitude regional, o hemocentro atende a 18 municípios no oeste do estado e demanda frequentemente bolsas de sangue a todas as cidades atendidas pela unidade. Por conta dessa especificidade, o estoque precisa estar constantemente sendo abastecido. De acordo com o enfermeiro do hemocentro, Maurício Tapajós, a média mensal para classificar o estoque em nível satisfatório, em condições para atender a todos os municípios da área de circunscrição, são 650 bolsas. Por isso, campanhas como a do Hospital Regional são sempre bem recebidas. “Nós contamos sempre com os parceiros e as instituições públicas e privadas e, também, com apoio da imprensa que nos ajuda bastante em nosso trabalho”, ressaltou Tapajós.

Os interessados em doa sangue devem procurar o Hemocentro Regional, sediado no município de Santarém, que funciona na Avenida Frei Vicente, nº 628 – Bairro Aeroporto Velho, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O doador precisa ter idade entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 kg, estar bem alimentado e apresentar documento original com foto. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de pais ou responsáveis legais para assinar um termo de consentimento. A coordenação do Hemopa reitera que todas as informações são repassadas, a fim de esclarecer dúvidas e questionamentos a quem vai doar sangue pela primeira vez.

