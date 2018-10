Campanha Livro Viajante destaca literatura infanto-juvenil paraense

O Aeroporto Internacional de Belém inicia segunda-feira (29), a Campanha Livro Viajante que tem como objetivo estimular o hábito de leitura. A Campanha chega em sua 6ª edição, dando destaque para os autores paraenses que se dedicam a literatura infanto-juvenil. Afinal, é na infância que o hábito da leitura irá despertar o senso crítico, a imaginação, sentimentos e sensações que facilitarão o processo de aprendizagem e de comunicação.

O Livro Viajante surgiu a partir do BookCrossing, conceito que nasceu nos Estados Unidos em 2004 e pode ser definido como a prática de deixar um livro num local público, para que outros o encontrem, leiam e voltem a liberá-lo. Em Val-de-Cans a campanha tem parceria da Imprensa Oficial do Estado do Pará, por meio do projeto “Livro Solidário”, que doou 600 exemplares para essa edição.

Abrilhantando a campanha, cinco escritores paraenses irão participar de uma tarde de autógrafos, e ao mesmo tempo, doar essas publicações às pessoas interessadas, entre os dias 29/10 e 05/11. Ao todos serão autografados mais de 500 livros. As obras disponibilizadas pelos escritores paraenses com foco no público infanto-juvenil são: “As Casas” do autor e ilustrador de sonhos e poesias, Maciste Costa; “Onde a canção foi parar ?” é um audiobook escrito por Leonardo e Guto Risuenho, o livro é um musical que relata o dia que as notas musicais se separaram e decidiram que não deveriam mais se apresentar juntas.; “Gaspar Vianna – O Legado de um Herói” feito por uma dupla de paraenses reconhecida internacionalmente – Joe Bennett, que há vinte anos desenha super-heróis como Homem Aranha, Homem de Ferro, Batman, para editoras norte-americanas, e Ruy José, autor, roteirista e arte-finalizador que possui trabalhos publicados em revistas da DC Comics e Marvel Comics, há mais de dez anos; Hq’s do Lucas – Um Jeito Diferente de Falar do Autismo, revistas em quadrinhos com historinhas inspiradas em situações reais vivenciadas no cotidiano do autor e ilustrador Lucas Quaresma.; “Contos de Natal” do escritor Walcyr Monteiro, é uma obra de leitura leve e agradável, em que percebemos o quanto o Espírito Natalino pode se manifestar nas situações as mais diversas e às vezes improváveis.

Mais de dois mil livros estarão à disposição dos passageiros até o dia 5/11 e são identificados com o selo da campanha (imagem anexa), podendo ser encontrados no saguão e sala de embarque. Hoje a Campanha Livro Viajante leva nossa literatura para o mundo, em função de nossos voos internacionais, divulgando para fora do país a cultura do Pará.

SERVIÇO

Tarde de autógrafos dos autores paraenses

Data: 29/10 a 05/11

Horário: 13h às 15h30

Local: Mezanino do terminal de passageiros

Agenda:

Dia 29/10 – “Hq’s – Um Jeito Diferente de Falar do Autismo”, autor: Lucas Quaresma

Dia 30/10 – “As Casas”, autor: Maciste Costa

Dia 31/10 – “ Onde a canção foi parar?”, autores: Leonardo e Guto Risuenho

Dia 01/11 –“ Gaspar Vianna- O Legado de um Herói”, autores: Ruy José e Joe Bennett

Dia 05/11 – “ Contos de Natal”, autor: Walcyr Monteiro

