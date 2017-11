Campanha foi lançada nesta quarta-feira, 1.

Campanha Novembro Azul alerta homens sobre importância da prevenção ao câncer no PA Campanha Novembro Azul alerta homens sobre importância da prevenção ao câncer no PA

A Campanha Novembro Azul no Pará foi lançada nesta quarta-feira (1), pela A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) por meio da Coordenação estadual da Saúde do Homem. A campanha tem como objetivo sensibilizar a sociedade, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Pesquisas do Ministério da Saúde mostram que, do total de pessoas entre 20 e 59 anos que morrem no país, 68% são do sexo masculino. Já de acordo com o IBGE, os homens vivem, em média, sete anos a menos do que as mulheres. Para amenizar tal situação é que desde 2009, por meio da criação da Política Nacional de Saúde do Homem, as secretarias municipais e estaduais de Saúde estão adotando estratégias de fazer com que homens se tornem inseridos na atenção básica, a título de prevenção para complicações que podem comprometer a qualidade de vida.

“O objetivo dessa política é fazer com que os homens se aproximem mais das Unidades Básicas de Saúde. São onde podem realizar o cuidado preventivo de sua saúde, pois eles tipicamente só procuram o serviço de saúde quando são acometidos por alguma doença. E nosso foco é a prevenção”, explica o coordenador estadual de Saúde do Homem, Carlos Sales Júnior.

Serviços de saúde

Além da preocupação com a prevenção, ao estimular o homem a procurar os centros de saúde, o Estado ampliou seu atendimento especializado no câncer de próstata. Além do Hospital Ophir Loyola, em Belém, o Pará já oferece tratamento nos hospitais regionais de Tucuruí e Santarém. O câncer na próstata é o segundo tipo que mais afeta os homens paraenses, depois do câncer de estômago, segundo dados do Ministério da Saúde, em 2015.

Ainda como parte da Política Nacional de Atenção à Saúde Integral do Homem, a Sespa implantou, em novembro do ano passado, a campanha “Pré-natal do Parceiro”, atendendo a um dos eixos da política nacional, que é a paternidade responsável. O programa tem o objetivo de fortalecer o vínculo do pai com o bebê e a mãe da criança, e também é uma oportunidade de trazer o homem para dentro do serviço. São feitas ações educativas que ensinam como proceder com a gestante durante a gravidez e o parto. Depois desse pré-natal, acontece o estímulo para que o pai continue frequentando a unidade de saúde, fazendo o check up anual e os exames periódicos.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...