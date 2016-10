Campanha Outubro Rosa é lançada no Pará nesta terça

O Teatro Estação Gasômetro, em Belém, recebe nesta terça-feira (4) o lançamento oficial da campanha Outubro Rosa no Pará. O objetivo da campanha é mobilizar a sociedade para a importância da detecção prematura do câncer de mama. As ações da campanha vão se estender por todo o mês no estado.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) a campanha visa intensificar as informações sobre acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento, visando à redução da mortalidade, por meio de ações como palestras, rodas de conversa e orientações.

Ainda de acordo com a Sespa, 1.437 novos casos foram detectados somente no Hospital Ophir Loyola nos últimos dois anos. A unidade é uma das referências para o tratamento de câncer no Estado, via Sistema Único de Saúde (SUS). Dados do Departamento de Informática (Datasus) do Ministério da Saúde indicam que entre 1996 e 2014 morreram 2.851 mulheres no Pará vítimas da doença.

A programação é realizada a partir de parceria entre a Coordenadoria do Núcleo de Apoio à Gestão na Atenção à Mulher, da Sespa, e o Núcleo de Articulação e Cidadania (NAC), do governo estadual.

G1 PA

