Campanha para ajudar menino com câncer que vive em um quarto mobiliza belenenses

Uma campanha para ajudar um menino de 10 anos, morador do bairro das Águas Lindas, em Ananindeua, está mobilizando várias pessoas e criando uma corrente de solidariedade entre paraenses.

Diego Gonzaga, portador do vírus HIV desde que nasceu, foi diagnosticado com um câncer nos olhos. A rotina dele ficou reduzida a tratamento em hospitais e a um quarto de madeira cedido por um conhecido, onde vive com a avó Merice, que cuida do neto integralmente.

A mãe de Diego, que era portadora do HIV, faleceu logo após o nascimento do filho, devido a complicações do vírus. Desde então, o garoto está sozinho com a avó no mundo e precisando de muita ajuda.

A história de Diego só foi possível ser contada a milhares de pessoas graças a atitude das amigas Bruna e Marcela Medeiros e Monique Delgado, paraenses que tiveram contato com a realidade da família e resolveram iniciar uma campanha para melhorar de alguma forma o sofrimento da criança e da avó. A triste situação repercutiu pela cidade e logo milhares de internautas se ofereceram para ajudar de alguma forma.

“Tive contato com o Diego e com dona Merice e decidi ajudar de alguma forma. A minha motivação é uma amiga que perdi para o câncer em apenas seis meses após a descoberta. Eu faria tudo por ela, mas não tive a chance de fazer. Então, quero pedir as pessoas que se sensibilizem com a situação desta família, que carece dos itens mais básicos e vivem em condições precárias”, conta Monique.

O Que Doar?

Diego e a avó já ganharam alguns itens importantes, como fogão e roupas, mas continuam precisando de qualquer tipo de doação. Até pouco tempo, dona Merice não possuía qualquer tipo de renda, mas recentemente o pedido de auxílio para o neto foi aprovado, garantindo uma renda mínima mensal.

As necessidades deles são as mais básicas e todos podem ajudar com roupas, utensílios domésticos, fraldas geriátricas, alimentos e também um pedido especial do garoto: uma televisão e um vídeo game.

O dinheiro arrecadado servirá, além da subsistência diária e da despesa com os tratamentos, para a realização de uma pequena reforma no cômodo onde os dois vivem. O local é de madeira e está bastante deteriorado. Há risco de desabamento caso não seja tomada alguma providência.

Para Monique, outra possibilidade seria que alguém se sensibilizasse com a situação da família e cedesse algum lugar mais salubre para os dois.

As doações podem ser feitas por transferência bancária, ou no caso de quem deseja doar pessoalmente, Monique Delgado disponibilizou um endereço. As informações estão logo abaixo:

Conta para ajudas financeiras: Caixa Econômica Federal, Agência 1315, Operação 013, Conta 207.875.882-53, nome: Merice Gonzaga dos Anjos

Endereço para deixar doações entre as 9h e 16h30: Av. José Malcher, entre Nove de Janeiro e Alcindo Cacela, passagem Alberto Engelhard, nº40 (antiga Vila Teta).

Fonte: DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...