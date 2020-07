Campanha realiza negociação de faturas de energia elétrica atrasadas

A campanha de negociação acontece até o dia 31 de julho. — Foto: Reprodução/TV Liberal

As regras de negociação são válidas até o dia 31 de julho para os consumidores das classes de residencial, rural, comercial e industrial.

Para facilitar o pagamento e negociação de faturas atrasadas do mês de março a junho, a Equatorial Energia Pará iniciou uma campanha de negociação que segue até o dia 31 de julho. Durante o período da campanha, os clientes poderão pagar à vista ou parcelar em até 6 vezes, os débitos acumulados, com isenção de juros, multas, correção monetária, entre outras facilidades.

Ainda observando as necessidades de prevenção ao novo coronavírus, a Equatorial Pará disponibiliza, também de agentes negociadores que irão até o cliente realizar a negociação dos débitos. O atendimento porta a porta seguirá todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde em relação ao distanciamento com o cliente, com o uso de máscara, álcool em gel e higienização das mãos e de todos os equipamentos e utensílios utilizados durante o atendimento.

Os clientes também poderão fazer as negociações através de um número de telefone exclusivo e gratuito para negociação de débitos. É o 0800 091 1051, que passa a funcionar somente para realizar esse tipo de serviço. As chamadas podem ser feitas de um celular, com ligação gratuita, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 14h, aos sábados.

